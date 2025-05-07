ЛЧ. Интер - Барселона 4:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 6 мая, состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором "Интер" примет "Барселону".
Первый поединок неделю назад завершился сверхрезультативной ничьей 3:3.
Первый тайм прошел не столь впечатляюще, но свой гол "Интер" забил – после прессинга - мяч выкатили на Лаутаро Мартинеса на пустые ворота – и это 1:0.
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А на 45+1 Чалханоглу реализовал пенальти - 2:0 для "Интера".
После перерыва интрига внезапно сохранилась и дошла до счета 6:6 по сумме двух матчей.
"Интер" - "Барселона" 3:3 (общий 7:6)
Голы: Мартинес (21), Чалханоглу (45+1), Ачерби (90+3), Де Врей (108) - Гарсия (54), Ольмо (60), Рафинья (88)
Обзор матча:
Гол Мартинеса:
Гол Чалханоглу:
Гол Гарсии:
Гол Ольмо:
Гол Рафиньи:
Гол Ачерби:
Гол Фраттези:
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