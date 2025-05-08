ЛЧ. Полуфинал. ПСЖ - Арсенал 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" в Париже принимал "Арсенал". Первый матч в Лондоне неделю назад закончился победой парижан 1:0.
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"Канониры" начали лучше и создали пару хороших моментов, но вот забил "ПСЖ" - Руис с линии штрафной эффектно бахнул под штангу.
После перерыва "ПСЖ" не забил пенальти, но все-таки забил второй гол. Сака пытался своим голом сохранить интригу, но на большее "канониров" не хватило.
2:1 и 3:1 по сумме двух матчей. "ПСЖ" во второй раз в своей истории выходит в финал ЛЧ.
"ПСЖ" - "Арсенал" 2:1 (общий счет 3:1)
Голы: Руис (27), Хакими (72) - Сака (76)
Нереализованный пенальти: Витинья (69, вратарь)
Обзор матча:
Гол Руиса:
Гол Хакими:
Гол Сака:
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