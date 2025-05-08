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ЛЧ. Полуфинал. ПСЖ - Арсенал 2:1. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

ЛЧ. Полуфинал. ПСЖ - Арсенал 2:1. Видео голов и обзор матча

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В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" в Париже принимал "Арсенал". Первый матч в Лондоне неделю назад закончился победой парижан 1:0.

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"Канониры" начали лучше и создали пару хороших моментов, но вот забил "ПСЖ" - Руис с линии штрафной эффектно бахнул под штангу.

После перерыва "ПСЖ" не забил пенальти, но все-таки забил второй гол. Сака пытался своим голом сохранить интригу, но на большее "канониров" не хватило.

2:1 и 3:1 по сумме двух матчей. "ПСЖ" во второй раз в своей истории выходит в финал ЛЧ.

"ПСЖ" - "Арсенал" 2:1 (общий счет 3:1)

Голы: Руис (27), Хакими (72) - Сака (76)

Нереализованный пенальти: Витинья (69, вратарь)

Обзор матча:

Гол Руиса:

Гол Хакими:

Гол Сака:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Justice (Львів)
07.05.2025 в 22:50
Хваленого Арсеналу вистачило аж на 15 хвилин...Вийде в другому таймі Дембеле і доб'є їх...
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Комментарии 1
Justice (Львів)
07.05.2025 в 22:50
Хваленого Арсеналу вистачило аж на 15 хвилин...Вийде в другому таймі Дембеле і доб'є їх...
Ответить
0
0

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