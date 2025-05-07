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Полуфинал ЛЧ. ПСЖ - Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Полуфинал ЛЧ. ПСЖ - Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

x.com/PSG_English

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" в Париже принимал "Арсенал". Первый матч в Лондоне неделю назад закончился победой парижан 1:0.

"Канониры" начали лучше и создали пару хороших моментов, но вот забил "ПСЖ" - Руис с линии штрафной эффектно бахнул под штангу.

"ПСЖ" - "Арсенал" 1:0 (общий счет 2:0)

Гол: Руис (27)

Гол Руиса:

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Комментарии
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Justice (Львів)
07.05.2025 в 22:50
Хваленого Арсеналу вистачило на 15 хвилин...Вийде в другому таймі Дембеле і доб'є їх...
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Комментарии 1
Justice (Львів)
07.05.2025 в 22:50
Хваленого Арсеналу вистачило на 15 хвилин...Вийде в другому таймі Дембеле і доб'є їх...
Ответить
0
0

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