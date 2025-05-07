Полуфинал ЛЧ. ПСЖ - Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" в Париже принимал "Арсенал". Первый матч в Лондоне неделю назад закончился победой парижан 1:0.

"Канониры" начали лучше и создали пару хороших моментов, но вот забил "ПСЖ" - Руис с линии штрафной эффектно бахнул под штангу.

"ПСЖ" - "Арсенал" 1:0 (общий счет 2:0)

Гол: Руис (27)

Гол Руиса: