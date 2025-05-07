Полуфинал ЛЧ. ПСЖ - Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
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В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" в Париже принимал "Арсенал". Первый матч в Лондоне неделю назад закончился победой парижан 1:0.
"Канониры" начали лучше и создали пару хороших моментов, но вот забил "ПСЖ" - Руис с линии штрафной эффектно бахнул под штангу.
"ПСЖ" - "Арсенал" 1:0 (общий счет 2:0)
Гол: Руис (27)
Гол Руиса:
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Justice (Львів)
07.05.2025 в 22:50
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