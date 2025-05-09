Битва за финал ЛК. Фиорентина - Бетис 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В ответном полуфинальном матче Лиги конференций "Фиорентина" принимала "Бетис". Неделю назад в Испании "Бетис" выиграл 2:1.

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В сегодняшнем матче испанцы первыми открыли счет, но "фиалки" еще до перерыва смогли не только сравнять, но и выйти вперед.

"Фиорентина" - "Бетис" 2:1 (первый матч 1:2)

Голы: Госенс (34, 42) – Антони (30)

Гол Антони:

Первый гол Госенса:

Второй гол Госенса:

Гол Эззазульи: