Битва за финал ЛК. Фиорентина - Бетис 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
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В ответном полуфинальном матче Лиги конференций "Фиорентина" принимала "Бетис". Неделю назад в Испании "Бетис" выиграл 2:1.
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В сегодняшнем матче испанцы первыми открыли счет, но "фиалки" еще до перерыва смогли не только сравнять, но и выйти вперед.
"Фиорентина" - "Бетис" 2:1 (первый матч 1:2)
Голы: Госенс (34, 42) – Антони (30)
Гол Антони:
Первый гол Госенса:
Второй гол Госенса:
Гол Эззазульи:
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