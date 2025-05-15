Ассисты Месси и Альбы спасли Интер Майами от поражения в матче МЛС
Пять голов в одном тайме, один - в другом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" сыграл вничью в выездном поединке с "Сан-Хосе" в рамках 13-го тура регулярного чемпионата МЛС.
По итогам первого тайма хозяева повели со счетом 3:2, но после перерыва гости сумели восстановить паритет.
Двумя ассистами отметился левый латераль "Интер Майами" Жорди Альба, и одну результативную передачу в актив записал одноклубник испанца Лионель Месси.
Читайте такжеФеерия команды Смолякова и две ничьи. Как украинцы отыграли свои матчи в МЛС?
"Сан Хосе - "Интер Майами" 3:3
Голы: Аранго 3, Леру 37, Гаркс 45+4 - Фалькон 1, Альенде 44, 52
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- На трибунах Центрального стадиона в Житомире был замечен флаг ДНР
- Ярмоленко высказался о судействе в финале Кубка. И не только
- Зубков и Батагов узнали свои оценки за игру в финале Кубка Турции
- Аталанта - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000