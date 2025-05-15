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Ассисты Месси и Альбы спасли Интер Майами от поражения в матче МЛС

Видео

Пять голов в одном тайме, один - в другом

Ассисты Месси и Альбы спасли Интер Майами от поражения в матче МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол

"Интер Майами" сыграл вничью в выездном поединке с "Сан-Хосе" в рамках 13-го тура регулярного чемпионата МЛС.

По итогам первого тайма хозяева повели со счетом 3:2, но после перерыва гости сумели восстановить паритет.

Двумя ассистами отметился левый латераль "Интер Майами" Жорди Альба, и одну результативную передачу в актив записал одноклубник испанца Лионель Месси.

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"Сан Хосе - "Интер Майами" 3:3

Голы: Аранго 3, Леру 37, Гаркс 45+4 - Фалькон 1, Альенде 44, 52

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Лионель Месси Жорди Альба МЛС Сан-Хосе Эртквейкс (США) Интер Майами
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