Несмешной финал. Лиги Европы. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча

В финале Лиги Европы сезона 2024/25 в Испании играли два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Довольно равный первый тайм, который внезапно завершился голом "шпор". После рикошета от Люка Шоу автогол в пользу "Тоттенхэма". Хотя пока что УЕФА записал гол на Джонсона.

Во втором тайме "МЮ" наседал, Викарио спасал, и "шпоры" взяли трофей! 1:0 и трофей для "Тоттенхэма"!

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"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Джонсон (32)

Обзор матча:

Гол Джонсона: