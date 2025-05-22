Несмешной финал. Лиги Европы. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
uefa.com
В финале Лиги Европы сезона 2024/25 в Испании играли два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Довольно равный первый тайм, который внезапно завершился голом "шпор". После рикошета от Люка Шоу автогол в пользу "Тоттенхэма". Хотя пока что УЕФА записал гол на Джонсона.
Во втором тайме "МЮ" наседал, Викарио спасал, и "шпоры" взяли трофей! 1:0 и трофей для "Тоттенхэма"!
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"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Джонсон (32)
Обзор матча:
Гол Джонсона:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
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Батько Махно (N)
22.05.2025 в 00:25
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