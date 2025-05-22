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Несмешной финал. Лиги Европы. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Несмешной финал. Лиги Европы. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча

uefa.com

Новина українською

В финале Лиги Европы сезона 2024/25 в Испании играли два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Довольно равный первый тайм, который внезапно завершился голом "шпор". После рикошета от Люка Шоу автогол в пользу "Тоттенхэма". Хотя пока что УЕФА записал гол на Джонсона.

Во втором тайме "МЮ" наседал, Викарио спасал, и "шпоры" взяли трофей! 1:0 и трофей для "Тоттенхэма"!

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"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Джонсон (32)

Обзор матча:

Гол Джонсона:

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Батько Махно (N)
22.05.2025 в 00:25
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча" Нахрена делать такой пост без видео?
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Комментарии 1
Батько Махно (N)
22.05.2025 в 00:25
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча" Нахрена делать такой пост без видео?
Ответить
0
0

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