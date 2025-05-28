Финал Лиги конференций. Бетис - Челси 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
28 мая в польском Вроцлаве состоялся финал Лиги конференций сезона 2024/25, в котором испанский "Бетис" играл с лондонским "Челси".
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Испанцы забили быстрый гол после обрезки Гюсто – быструю атаку завершил Еззальзули.
"Бетис" - "Челси" 1:0
Гол: Эззальзули (9)
Гол Эззальзули:
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