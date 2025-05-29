Мудрик мог бы быть с трофеем. Финал Лиги конференций. Бетис - Челси 1:4. Видео голов и обзор матча

28 мая в польском Вроцлаве состоялся финал Лиги конференций сезона 2024/25, в котором испанский "Бетис" играл с лондонским "Челси".

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Испанцы забили быстрый гол после обрезки Гюсто – быструю атаку завершил Еззальзули.

Ну а после перерыва "Челси" перевернул игру, забив два гола за пять минут - и оба головой.

Затем за лондонцев забил Санчо, а Кайседо поставил точку. 4:1 - трофей у лондонцев.

"Бетис" - "Челси" 1:4

Голы: Эззальзули (9) - Фернандес (65), Джексон (70), Санчо (83), Кайседо (90+1)

Обзор матча:

Гол Эззальзули:

Гол Фернандеса:

Гол Джексона:

Гол Санчо:

Гол Кайседо: