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Дубли Месси и Суареса. Интер Майами – Монреаль 4:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Ветераны снова продемонстрировали мастерство

Дубли Месси и Суареса. Интер Майами – Монреаль 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер Майами" уверенно переиграл "Монреаль" в 16-м туре регулярного чемпионата МЛС.

Два гола в составе клуба из Флориды забили звездные нападающие Лионель Месси и Луис Суарес. Также оба игрока отдали по одному ассисту.

В таблице Восточной конференции "Интер Майами" поднялся на шестое место, а "Монреаль" остался на последней, 16-й позиции.

МЛС-2025. 16-й тур.

Форт Лордердейл. "Чейз Стэдиум"

"Интер Майами" – "Монреаль" 4:2

Голы: Месси, 27, 88, Суарес, 68, 71 – Сили, 74, Лотури, 90+2

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Лионель Месси Луис Суарес МЛС Монреаль Интер Майами
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