Дубли Месси и Суареса. Интер Майами – Монреаль 4:2. Видео голов и обзор матча

"Интер Майами" уверенно переиграл "Монреаль" в 16-м туре регулярного чемпионата МЛС.

Два гола в составе клуба из Флориды забили звездные нападающие Лионель Месси и Луис Суарес. Также оба игрока отдали по одному ассисту.

В таблице Восточной конференции "Интер Майами" поднялся на шестое место, а "Монреаль" остался на последней, 16-й позиции.

МЛС-2025. 16-й тур.

Форт Лордердейл. "Чейз Стэдиум"

"Интер Майами" – "Монреаль" 4:2

Голы: Месси, 27, 88, Суарес, 68, 71 – Сили, 74, Лотури, 90+2