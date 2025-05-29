Дубли Месси и Суареса. Интер Майами – Монреаль 4:2. Видео голов и обзор матча
Ветераны снова продемонстрировали мастерство
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" уверенно переиграл "Монреаль" в 16-м туре регулярного чемпионата МЛС.
Два гола в составе клуба из Флориды забили звездные нападающие Лионель Месси и Луис Суарес. Также оба игрока отдали по одному ассисту.
В таблице Восточной конференции "Интер Майами" поднялся на шестое место, а "Монреаль" остался на последней, 16-й позиции.
МЛС-2025. 16-й тур.
Форт Лордердейл. "Чейз Стэдиум"
"Интер Майами" – "Монреаль" 4:2
Голы: Месси, 27, 88, Суарес, 68, 71 – Сили, 74, Лотури, 90+2
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