Роналду делает разницу. Полуфинал Лиги наций. Германия – Португалия 1:2. Видео голов и обзор матча

В полуфинальном матче итоговой пульки Лиги Наций , который проходит в Германии, хозяева принимали сборную Португалии.

Немцы были чуть лучше в первом тайме, и в начале второго все-таки забили – Вирц головой мягко замкнул подачу Киммиха.

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Впрочем, Франсишку Консейсау на 63-й включил Ямаля, протянул мяч, и идеальным обводным с левой сравнял счет. А еще через 5 минут Роналду забил свой очередной гол и перевернул игру.

Победа Португалии 2:1, которая выходит в финал турнира и ждет своего соперника из пары Испания - Франция, они сыграют в четверг.

Германия – Португалия 1:2

Голы: Вирц (48) - Консейсау (63), Роналду (68)

Обзор матча:

Гол Вирца:

Гол Консейсау:

Гол Роналду: