Роналду делает разницу. Полуфинал Лиги наций. Германия – Португалия 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
фото из свободных источников
В полуфинальном матче итоговой пульки
Немцы были чуть лучше в первом тайме, и в начале второго все-таки забили – Вирц головой мягко замкнул подачу Киммиха.
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Впрочем, Франсишку Консейсау на 63-й включил Ямаля, протянул мяч, и идеальным обводным с левой сравнял счет. А еще через 5 минут Роналду забил свой очередной гол и перевернул игру.
Победа Португалии 2:1, которая выходит в финал турнира и ждет своего соперника из пары Испания - Франция, они сыграют в четверг.
Германия – Португалия 1:2
Голы: Вирц (48) - Консейсау (63), Роналду (68)
Обзор матча:
Гол Вирца:
Гол Консейсау:
Гол Роналду:
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