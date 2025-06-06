Долбаный хоккей. Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 5:4. Видео голов и обзор матча

Во втором полуфинальном матче итоговой пульки Лиги Наций, который проходит в Германии, сборная Испании играла с Францией.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Испанцы начали очень активно и довольно быстро забили уже два гола – Вильямс на 22-й и Мерино на 25-й минутах.

После перерыва активность продолжилась - команды обменивались голами. Много и интересно.

В итоге, все закончилось со счетом 5:3. Испания в финале, где сыграет с Португалией.

Испания – Франция 5:4

Голы: Вильямс (22), Мерино (25), Ямаль (54, 67), Педри (55) - Мбаппе (59, пен.), Шерки (79), Вивиан (аг.), Муани (90+4)

Гол Вильямса:

Гол Мерино:

Перый гол Ямаля:

Гол Педри:

Гол Мбаппе:

Второй гол Ямаля:

Гол Шерки:

Автогол Вивиана:

Гол Муани: