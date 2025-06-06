Долбаный хоккей. Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 5:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором полуфинальном матче итоговой пульки Лиги Наций, который проходит в Германии, сборная Испании играла с Францией.
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Испанцы начали очень активно и довольно быстро забили уже два гола – Вильямс на 22-й и Мерино на 25-й минутах.
После перерыва активность продолжилась - команды обменивались голами. Много и интересно.
В итоге, все закончилось со счетом 5:3. Испания в финале, где сыграет с Португалией.
Испания – Франция 5:4
Голы: Вильямс (22), Мерино (25), Ямаль (54, 67), Педри (55) - Мбаппе (59, пен.), Шерки (79), Вивиан (аг.), Муани (90+4)
Гол Вильямса:
Гол Мерино:
Перый гол Ямаля:
Гол Педри:
Гол Мбаппе:
Второй гол Ямаля:
Гол Шерки:
Автогол Вивиана:
Гол Муани:
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