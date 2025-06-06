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Долбаный хоккей. Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 5:4. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Долбаный хоккей. Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 5:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором полуфинальном матче итоговой пульки Лиги Наций, который проходит в Германии, сборная Испании играла с Францией.

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Испанцы начали очень активно и довольно быстро забили уже два гола – Вильямс на 22-й и Мерино на 25-й минутах.

После перерыва активность продолжилась - команды обменивались голами. Много и интересно.

В итоге, все закончилось со счетом 5:3. Испания в финале, где сыграет с Португалией.

Испания – Франция 5:4

Голы: Вильямс (22), Мерино (25), Ямаль (54, 67), Педри (55) - Мбаппе (59, пен.), Шерки (79), Вивиан (аг.), Муани (90+4)

Гол Вильямса:

Гол Мерино:

Перый гол Ямаля:

Гол Педри:

Гол Мбаппе:

Второй гол Ямаля:

Гол Шерки:

Автогол Вивиана:

Гол Муани:

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Испания Франция
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