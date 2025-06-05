  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 4:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В тренде

Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 4:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 4:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором полуфинальном матче итоговой пульки Лиги Наций, который проходит в Германии, сборная Испании играла с Францией.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Испанцы начали очень активно и довольно быстро забили уже два гола – Вильямс на 22-й и Мерино на 25-й минутах.

После перерыва издевательство продолжилось - Ямаль заработал пенальти и сам реализовал, а Педри через пару минут добавил еще один.

Испания – Франция 4:1

Голы: Вильямс (22), Мерино (25), Ямаль (54), Педри (55) - Мбаппе (59, пен.)

Гол Вильямса:

Гол Мерино:

Гол Ямаля:

Гол Педри:

Гол Мбаппе:

По теме
yellow-arrow
Парагвай – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
yellow-arrow
Роналду делает разницу. Полуфинал Лиги наций. Германия – Португалия 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Решающий гол после удаления Неймара. Сантос - Ботафого 0:1. Видеообзор матча
Испания Франция
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости