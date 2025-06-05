Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 4:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во втором полуфинальном матче итоговой пульки Лиги Наций, который проходит в Германии, сборная Испании играла с Францией.

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Испанцы начали очень активно и довольно быстро забили уже два гола – Вильямс на 22-й и Мерино на 25-й минутах.

После перерыва издевательство продолжилось - Ямаль заработал пенальти и сам реализовал, а Педри через пару минут добавил еще один.

Испания – Франция 4:1

Голы: Вильямс (22), Мерино (25), Ямаль (54), Педри (55) - Мбаппе (59, пен.)

Гол Вильямса:

Гол Мерино:

Гол Ямаля:

Гол Педри:

Гол Мбаппе: