Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 4:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором полуфинальном матче итоговой пульки Лиги Наций, который проходит в Германии, сборная Испании играла с Францией.
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Испанцы начали очень активно и довольно быстро забили уже два гола – Вильямс на 22-й и Мерино на 25-й минутах.
После перерыва издевательство продолжилось - Ямаль заработал пенальти и сам реализовал, а Педри через пару минут добавил еще один.
Испания – Франция 4:1
Голы: Вильямс (22), Мерино (25), Ямаль (54), Педри (55) - Мбаппе (59, пен.)
Гол Вильямса:
Гол Мерино:
Гол Ямаля:
Гол Педри:
Гол Мбаппе:
Комментарии
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