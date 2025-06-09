Победитель получил свой второй трофей. Португалия – Испания 2:2 (5:3 по пен). Видео голов и обзор матча
По анонсу – огненный финал
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
В Лиге Наций проходит финальный матч, в котором играют сборные Португалии и Испании.
UA-Футбол предлагает вам голы матча.
Обзор матча
Гол Субименди (0:1)
Гол Мендеша (1:1)
Гол Оярсабаля (1:2)
Гол Роналду (2:2)
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Космічний Пельмень
09.06.2025 в 00:47
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