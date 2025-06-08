Победитель получит свой второй трофей. Португалия – Испания 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
По анонсу – огненный финал
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
В Лиге Наций проходит финальный матч, в котором играют сборные Португалии и Испании.
UA-Футбол предлагает вам голы матча.
Гол Субименди (0:1)
Гол Мендеша (1:1)
Гол Оярсабаля (1:2)
Гол Роналду (2:2)
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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