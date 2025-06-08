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Победитель получит свой второй трофей. Португалия – Испания 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео

По анонсу – огненный финал

Победитель получит свой второй трофей. Португалия – Испания 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В Лиге Наций проходит финальный матч, в котором играют сборные Португалии и Испании.

UA-Футбол предлагает вам голы матча.

Гол Субименди (0:1)

Гол Мендеша (1:1)

Гол Оярсабаля (1:2)

Гол Роналду (2:2)

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Испания Португалия Лига Наций
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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