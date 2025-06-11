Первое поражение Тухеля. Англия – Сенегал 1:3. Видео голов и обзор матча

Англия пропускала тур отбора на Чемпионат Мира 2026 и провела спарринг со сборной Сенегала.

В последний раз сборные встречались в 1/8 финала Чемпионата Мира и Англия была сильнее.

Так было и в данном матче. Англия быстрым голом открыла счёт. Отметился нападающий «Баварии» Харри Кейн. Африканская команда отыгралась к концу матча усилиями Сарра.

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Второй тайм был за гостями. В середине и в конце сборная Сенегала забила и поставила точку. Англия ответить не смогла.

Сенегал продолжает беспроигрышную серию, составляющую 24 матча. Англия же впервые проигрывает под руководством Тухеля.

Контрольный матч

Англия – Сенегал 1:3

Голы: Кейн (7) – Сарр (40), Диарра (62), Сабали (90+3)

Видеообзор матча: