Первое поражение Тухеля. Англия – Сенегал 1:3. Видео голов и обзор матча
Сумасшедший матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Англия пропускала тур отбора на Чемпионат Мира 2026 и провела спарринг со сборной Сенегала.
В последний раз сборные встречались в 1/8 финала Чемпионата Мира и Англия была сильнее.
Так было и в данном матче. Англия быстрым голом открыла счёт. Отметился нападающий «Баварии» Харри Кейн. Африканская команда отыгралась к концу матча усилиями Сарра.
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Второй тайм был за гостями. В середине и в конце сборная Сенегала забила и поставила точку. Англия ответить не смогла.
Сенегал продолжает беспроигрышную серию, составляющую 24 матча. Англия же впервые проигрывает под руководством Тухеля.
Контрольный матч
Голы: Кейн (7) – Сарр (40), Диарра (62), Сабали (90+3)
Видеообзор матча:
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