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Допинг Беседина, заявление Тайсона, фотка Зозули, итоги и хоккейный матч. ТаТоТаке №127

Украинские
(3 голосов)

Свежий выпуск футбольного шоу

Допинг Беседина, заявление Тайсона, фотка Зозули, итоги и хоккейный матч. ТаТоТаке №127
Новина українською

"Динамо", "Шахтер", сборная Украины, УПЛ и многое другое - Михаил Спиваковский и Сергей Болотников обсудили последние горячие новости года и даже придумали подарок под елку для Игоря Суркиса.

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  • Русин лучше Беседина
  • "Динамо" хочет, но не сможет продать легионеров
  • Может существовать "Динамо" без Суркиса
  • Что мы подарили бы Игорю Михайловичу
  • "Шахтеру" нужно продавать Тайсона прямо сейчас
  • Скандальное фото Зозули - разбираемся, как так получилось
  • лучшие игроки Украины 2019
  • "Заря" планирует усиление на трех позициях
  • Благодаря чему "Десна" держится среди лидеров
  • Зслужили ли Фаворов и Филиппов вызов в сборную
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  • Спиваковский и Болотников рубятся в настольный хоккей

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В статье: ТаТоТаке
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