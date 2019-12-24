Допинг Беседина, заявление Тайсона, фотка Зозули, итоги и хоккейный матч. ТаТоТаке №127
Свежий выпуск футбольного шоу
"Динамо", "Шахтер", сборная Украины, УПЛ и многое другое - Михаил Спиваковский и Сергей Болотников обсудили последние горячие новости года и даже придумали подарок под елку для Игоря Суркиса.
- Допинг-скандал Беседина - новые подробности
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- "Динамо" хочет, но не сможет продать легионеров
- Может существовать "Динамо" без Суркиса
- Что мы подарили бы Игорю Михайловичу
- "Шахтеру" нужно продавать Тайсона прямо сейчас
- Скандальное фото Зозули - разбираемся, как так получилось
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- Вопрос о ТаТоТаке: как Миша учится на тренерских курсах, мы читаем и с кем собираемся делать интервью
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