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Динамо в двухминутном ролике подвело итоги года

Украинские
(2 голосов)

Как прошел 2019 год для Динамо

Динамо в двухминутном ролике подвело итоги года
Новина українською

Киевское "Динамо" календарный год завершает не в лучшем настроении.

Киевский клуб в 120-секундном ролике вспомнил основные события 2019 года.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
30.12.2019 в 18:33
Як втратити великі гроші і не тільки... Це навіть не 120 літер.
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Суржику--бій (Краматорск)
30.12.2019 в 18:26
"Динамо в двохвилинному ролику підвело підсумки року".В російській "подводят итоги",а по-вкраїнському -підсумовують або підбивають підсумки.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 18:01
Так там последних секунд матча с Лугано хватило бы
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