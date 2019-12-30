Динамо в двухминутном ролике подвело итоги года
Как прошел 2019 год для Динамо
Киевское "Динамо" календарный год завершает не в лучшем настроении.
Киевский клуб в 120-секундном ролике вспомнил основные события 2019 года.
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
30.12.2019 в 18:33
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Суржику--бій (Краматорск)
30.12.2019 в 18:26
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 18:01
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