Дед Миля: Как Милевский в Киеве в роли Деда Мороза раздавал подарки

Украинский форвард бресткого "Динамо" Артем Милевский, который недавно завел свой Youtube-канал, продолжает радовать своих поклонников интересными видосами.

В этот раз, накануне Нового года, Артем облачился в костюм деда Мороза и возле НСК "Олимпийский" в Киеве раздавал подарки болельщикам киевлян.