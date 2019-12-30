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Дед Миля: Как Милевский в Киеве в роли Деда Мороза раздавал подарки

Украинские
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Здравствуй дедушка Мороз

Дед Миля: Как Милевский в Киеве в роли Деда Мороза раздавал подарки
Новина українською

Украинский форвард бресткого "Динамо" Артем Милевский, который недавно завел свой Youtube-канал, продолжает радовать своих поклонников интересными видосами.

В этот раз, накануне Нового года, Артем облачился в костюм деда Мороза и возле НСК "Олимпийский" в Киеве раздавал подарки болельщикам киевлян.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Динамо (Брест)
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