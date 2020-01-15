ВИДЕО ассиста Малиновского в кубковом матче с Фиорентиной
Аталанта вылетела из турнира
Сегодня в Италии играют матчи 1/8 финала Кубка страны.
Так, "Аталанта" Руслана Малиновского на выезде бодалась с "Фиорентиной".
Несмотря на то, что украинец отметился результативной передачей, бергамаски проиграли поединок со счетом 1:2 и вылетели из турнира.
Вашему вниманию – ассист Малиновского и гол Иличича.
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