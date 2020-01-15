  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. ВИДЕО ассиста Малиновского в кубковом матче с Фиорентиной
В тренде

ВИДЕО ассиста Малиновского в кубковом матче с Фиорентиной

Украинские
(1 голосов)

Аталанта вылетела из турнира

ВИДЕО ассиста Малиновского в кубковом матче с Фиорентиной
Новина українською

Сегодня в Италии играют матчи 1/8 финала Кубка страны.

Так, "Аталанта" Руслана Малиновского на выезде бодалась с "Фиорентиной".

Несмотря на то, что украинец отметился результативной передачей, бергамаски проиграли поединок со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

Вашему вниманию – ассист Малиновского и гол Иличича.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...