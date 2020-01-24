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Как Милевский Мариуполю забивал. Видеообзор матча Динамо-Брест - Мариуполь

Украинские
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Видеообзор поединка

Как Милевский Мариуполю забивал. Видеообзор матча Динамо-Брест - Мариуполь
Новина українською

"Мариуполь", который проводит свой сбор в Турции, в спарринге сыграл с брестским "Динамо". Игра выдалась результативной и закончилась со счетом 2:2.

О том, как все происходило, смотрите в видееобзоре.

"Динамо-Брест" — "Мариуполь" 2:2

Голы: Кулаков, 21 (0:1). Милевский, 41 (1:1). Кривец, 49 (2:1). Библик, 57 (2:2).

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Брест)
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