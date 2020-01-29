Как Карпаты спаслись в матче со Слованом. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В среду 29 января львовские "Карпаты" провели первый товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в Турции.
"Зелено-белым" противостоял чемпион Словакии - братиславский "Слован", а поединок закончился вничью 1:1.
Обзор матча смотрите на нашем сайте.
"Карпаты" (Львов, Украина) - "Слован" (Братислава, Словакия) 1:1
Голы: Назарина (89, пенальти) - Моха (3)
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