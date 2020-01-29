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Как Карпаты спаслись в матче со Слованом. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Как Карпаты спаслись в матче со Слованом. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В среду 29 января львовские "Карпаты" провели первый товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в Турции.

"Зелено-белым" противостоял чемпион Словакии - братиславский "Слован", а поединок закончился вничью 1:1.

Обзор матча смотрите на нашем сайте.

"Карпаты" (Львов, Украина) - "Слован" (Братислава, Словакия) 1:1

Голы: Назарина (89, пенальти) - Моха (3)

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В статье: Карпаты (Львов)
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