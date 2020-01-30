Шахтер – Словацко 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
В последнем матче на первых сборах в Турции "Шахтер" победил чешский "Словацко" со счетом 1:0.
О том, как развивались события в данном матче, смотрите в нашем видеообзоре.
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Словацко" (Угерске-Градиште, Чехия) 1:0
Гол: Коваленко (56)
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