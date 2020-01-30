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Шахтер – Словацко 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Словацко 1:0. Видео гола и обзор матча
Новина українською

В последнем матче на первых сборах в Турции "Шахтер" победил чешский "Словацко" со счетом 1:0.

О том, как развивались события в данном матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Словацко" (Угерске-Градиште, Чехия) 1:0

Гол: Коваленко (56)

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В статье: Шахтер (Донецк) Словацко (Чехия)
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