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Все голы Динамо на первом сборе. ВИДЕО

Украинские
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Все двенадцать

Все голы Динамо на первом сборе. ВИДЕО
Новина українською

Киевское "Динамо" завершило свой первый учебно-тренировочный сбор в Турции.

Во время этого сбора "Динамо" провело шесть контрольных матчей, в которых забило 12 мячей.

Вашему вниманию – все голы киевлян на первом сборе.

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В статье: Динамо (Киев)
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