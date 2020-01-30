Все голы Динамо на первом сборе. ВИДЕО
Все двенадцать
Киевское "Динамо" завершило свой первый учебно-тренировочный сбор в Турции.
Во время этого сбора "Динамо" провело шесть контрольных матчей, в которых забило 12 мячей.
Вашему вниманию – все голы киевлян на первом сборе.
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