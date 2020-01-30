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Днепр-1 - Аустрия 0:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Днепр-1 - Аустрия 0:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Днепр-1" провел свой очередной, четвертый по счету спарринг на турецком сборе. И снова проиграл. На сей раз – венской "Аустрии".

О том, как это было, смотрите в видеообзоре

Днепр-1 - Аустрия (Вена, Австрия) 0:3

Голы: 34, 59, с пенальти, 80

Удаление: Лопыренок (63, вторая желтая карточка).

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
31.01.2020 в 01:38
дима ты был прав рано вам играть в упл --ты хуже Ротаня --4 проиграша это надо уметь
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