Днепр-1 - Аустрия 0:3. Видео голов и обзор матча

"Днепр-1" провел свой очередной, четвертый по счету спарринг на турецком сборе. И снова проиграл. На сей раз – венской "Аустрии".

О том, как это было, смотрите в видеообзоре

Днепр-1 - Аустрия (Вена, Австрия) 0:3

Голы: 34, 59, с пенальти, 80

Удаление: Лопыренок (63, вторая желтая карточка).