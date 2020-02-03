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Минимальная победа Александрии над обладателем Кубка Казахстана. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Минимальная победа Александрии над обладателем Кубка Казахстана. Видео гола и обзор матча
Новина українською

3 февраля "Александрия" сыграла свой первый матч на втором турецком сборе. Команда Шарана минимально обыграла обладателя Кубка Казахстана "Кайсар".

О том, как развивались события в матче, смотрите в видеоотчете.

"Александрия" – "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан) 1:0

Гол: Протасов, 37

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В статье: ФК Александрия Кайсар (Кызылорда)
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