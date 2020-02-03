Минимальная победа Александрии над обладателем Кубка Казахстана. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
3 февраля "Александрия" сыграла свой первый матч на втором турецком сборе. Команда Шарана минимально обыграла обладателя Кубка Казахстана "Кайсар".
О том, как развивались события в матче, смотрите в видеоотчете.
"Александрия" – "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан) 1:0
Гол: Протасов, 37
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