Шахтёр - Сённерйюск 2:2. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтер" в среду 5 февраля сыграл сразу два спарринга. И если в первом матче "горняки" обыграли "Македонию ГП" (2:0), то во втором расписали ничью с датским "Сённерйюском".

Обзор матча с датчанами мы и представляем вашему вниманию.

"Шахтёр" - "Сённерйюск" 2:2

Голы: Тайсон 54, Коваленко 61 (пен.) - Кривцов 28 (авт.), Кристиансен 89