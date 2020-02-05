Шахтёр - Сённерйюск 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Донецкий "Шахтер" в среду 5 февраля сыграл сразу два спарринга. И если в первом матче "горняки" обыграли "Македонию ГП" (2:0), то во втором расписали ничью с датским "Сённерйюском".
Обзор матча с датчанами мы и представляем вашему вниманию.
"Шахтёр" - "Сённерйюск" 2:2
Голы: Тайсон 54, Коваленко 61 (пен.) - Кривцов 28 (авт.), Кристиансен 89
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