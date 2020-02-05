Как Динамо громило Олимпию. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское "Динамо", которое проводит свой учебно-тренировочный сборе в Турции в товарищеском матче разгромило лидера чемпионата Словении – "Олимпию" из Любляны.
Как забивались голы и развивались события в матче смотрите в данном видео.
Динамо – Олимпия 5:0
Голы: Буяльский (10), Вербич (27), Русин (54), де Пена (81), Романчук (90+1)
Весь матч:
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