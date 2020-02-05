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Как Динамо громило Олимпию. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Как Динамо громило Олимпию. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское "Динамо", которое проводит свой учебно-тренировочный сборе в Турции в товарищеском матче разгромило лидера чемпионата Словении – "Олимпию" из Любляны.

Как забивались голы и развивались события в матче смотрите в данном видео.

Динамо – Олимпия 5:0

Голы: Буяльский (10), Вербич (27), Русин (54), де Пена (81), Романчук (90+1)

Весь матч:

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В статье: Динамо (Киев) Олимпия (Любляна)
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