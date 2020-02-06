Очередной шедевр де Пены со штрафного. На сей раз, с центра поля - ВИДЕО
Уругваец продолжает раздавать на сборах
Киевское "Динамо" на сборе в Турции играет спарринг с норвежским "Стремсгодсетом".
После первого тайма счет был 1:0 в пользу киевлян, причем гол забил Карлос де Пена, который в конце первого тайма положил шедевр со штрафного с центра поля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Siren05 (Мариуполь)
06.02.2020 в 18:11
Ответить
+2
-1
efim423 (odessa)
06.02.2020 в 17:51
Ответить
+2
-2
дома лучше чем в оос (Ирпень)
06.02.2020 в 19:27
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...