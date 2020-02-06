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Очередной шедевр де Пены со штрафного. На сей раз, с центра поля - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Уругваец продолжает раздавать на сборах

Очередной шедевр де Пены со штрафного. На сей раз, с центра поля - ВИДЕО
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Киевское "Динамо" на сборе в Турции играет спарринг с норвежским "Стремсгодсетом".

После первого тайма счет был 1:0 в пользу киевлян, причем гол забил Карлос де Пена, который в конце первого тайма положил шедевр со штрафного с центра поля.

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В статье: Динамо (Киев) Стремсгодсет (Драммен) Карлос де Пена
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Комментарии (3)
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Siren05 (Мариуполь)
06.02.2020 в 18:11
Согласен. Но в товарняке сойдёт. Гол то интересный, жалко не засчитать. Похоже у ДК игра пошла. Это хорошо. Тем интереснее будет наш чемпионат...
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+2
-1
efim423 (odessa)
06.02.2020 в 17:51
если б не товарняк , то судью бы разорвали , нужно бить с того места где был шрафной , а не радиусе 10 -15 метров.
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+2
-2
дома лучше чем в оос (Ирпень)
06.02.2020 в 19:27
еще и мяч в движении был
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+1
0

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