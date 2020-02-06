Очередной разгром от киевлян. Динамо – Стремсгодсет 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское "Динамо", которое проводит свой учебно-тренировочный сборе в Турции, в товарищеском матче разгромило норвежский "Стремсгодсет".
Как забивались голы и развивались события в матче смотрите в данном видео.
Динамо – Стремсгодсет 3:0
Голы: де Пена (42), Миколенко (74), Сидорчук (81)
Весь матч:
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Комментарии (1)
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Shevchenko_7 (Kiev)
06.02.2020 в 20:26
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