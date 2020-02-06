  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Очередной разгром от киевлян. Динамо – Стремсгодсет 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Очередной разгром от киевлян. Динамо – Стремсгодсет 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Очередной разгром от киевлян. Динамо – Стремсгодсет 3:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское "Динамо", которое проводит свой учебно-тренировочный сборе в Турции, в товарищеском матче разгромило норвежский "Стремсгодсет".

Как забивались голы и развивались события в матче смотрите в данном видео.

Динамо – Стремсгодсет 3:0

Голы: де Пена (42), Миколенко (74), Сидорчук (81)

Весь матч:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Shevchenko_7 (Kiev)
06.02.2020 в 20:26
Ти диви якi громили. побачемо як проти ворскли буде
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...