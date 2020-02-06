Заря – Ордабасы 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Луганская "Заря" сыграла свой первый спарринг на втором сборе в Турции. В четверг 6 февраля луганчане разгромили "Ордабасы".
Видеоотчет о матче смотрите ниже:
Заря – Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 3:0
Голы: Кабаев (44, 50), Цыганикс (75)
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