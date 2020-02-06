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Заря – Ордабасы 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Заря – Ордабасы 3:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Луганская "Заря" сыграла свой первый спарринг на втором сборе в Турции. В четверг 6 февраля луганчане разгромили "Ордабасы".

Видеоотчет о матче смотрите ниже:

Заря – Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 3:0

Голы: Кабаев (44, 50), Цыганикс (75)

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В статье: Заря (Луганск)
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