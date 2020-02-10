Заря – Железничар 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
В понедельник 10 февраля луганская "Заря" провела свой очередной спарринг на турецком сборе. Луганчане основным составом разбили боснийский "Железничар".
О том, как это было, смотрите в видеоотчете.
Заря – Железничар (Сараево, Босния и Герцеговина) 4:0
Голы: Леднев (22, 39), Кочергин (29, 62)
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