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Заря – Железничар 4:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Заря – Железничар 4:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В понедельник 10 февраля луганская "Заря" провела свой очередной спарринг на турецком сборе. Луганчане основным составом разбили боснийский "Железничар".

О том, как это было, смотрите в видеоотчете.

Заря – Железничар (Сараево, Босния и Герцеговина) 4:0

Голы: Леднев (22, 39), Кочергин (29, 62)

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В статье: Заря (Луганск)
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