ТМ. Днепр-1 — Чанчунь Ятай 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Днепр-1" в свое первом спарринге среды уступил китайскому клубу "Чанчунь Ятай".
О том, как развивались события в поединке, смотрите в нашем видеообзоре.
Днепр-1 — Чанчунь Ятай (Китай) 1:2
Голы: Вакулко (21) — Сержиньо (15), Янг Чао (23)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...