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ТМ. Днепр-1 — Чанчунь Ятай 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

ТМ. Днепр-1 — Чанчунь Ятай 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Днепр-1" в свое первом спарринге среды уступил китайскому клубу "Чанчунь Ятай".

О том, как развивались события в поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

Днепр-1 — Чанчунь Ятай (Китай) 1:2

Голы: Вакулко (21) — Сержиньо (15), Янг Чао (23)

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В статье: СК Днепр-1
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