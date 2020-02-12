Динамо - Тобол 2:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В среду 12 февраля киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на втором турецком сборе. Подопечные Алексея Михайличенко проиграли казахстанскому "Тоболу".
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Динамо – Тобол (Костанай, Казахстан) 2:4
Голы: Соль, 12, Дуэлунд, 39 – 44 (пен), 47, 58, 72
Обзор матча:
Весь матч:
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