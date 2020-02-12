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Динамо - Тобол 2:4. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Динамо - Тобол 2:4. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В среду 12 февраля киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на втором турецком сборе. Подопечные Алексея Михайличенко проиграли казахстанскому "Тоболу".

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Динамо – Тобол (Костанай, Казахстан) 2:4

Голы: Соль, 12, Дуэлунд, 39 – 44 (пен), 47, 58, 72

Обзор матча:

Весь матч:

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В статье: Динамо (Киев) Тобол (Костанай)
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