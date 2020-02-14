Заря – Торпедо-Белаз 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
Луганская "Заря" провела свой последний матч на зимних турецких сборах. В пятницу подопечные Виктора Скрипника расписали нулевую ничью с белорусским "Торпедо-Белаз".
О том, как развивались события в этом матче, смотрите в видеообзоре.
Заря – Торпедо-Белаз (Жодино, Беларусь) 0:0
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