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Заря – Торпедо-Белаз 0:0. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Заря – Торпедо-Белаз 0:0. Видеообзор матча
Новина українською

Луганская "Заря" провела свой последний матч на зимних турецких сборах. В пятницу подопечные Виктора Скрипника расписали нулевую ничью с белорусским "Торпедо-Белаз".

О том, как развивались события в этом матче, смотрите в видеообзоре.

Заря – Торпедо-Белаз (Жодино, Беларусь) 0:0

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В статье: Заря (Луганск)
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