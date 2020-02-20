Шахтер - Бенфика 2:1. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтер" сыграл свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

После первого тайма счет не открыт, хотя на 20-й минуте гол "горняков" и был отменен после просмотра VAR судьей из-за офсайда.

И все-таки после перерыва "Шахтер" свой шанс реализовал - точный удар из-за пределов штрафной получился у Алана Патрика.

Инетресный эпизод приключился чуть позже, когда судья после просмотра VAR отменил гол "Бенфики", однако назначил пенальти, который он усмотрел в этом же эпизоде, и который реализовал Пицци.

И все-таки "горняки" смогли вырвать победу - после командного прессинга отличился Ковлаенко.

О том, как развивались события в поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

Шахтер – Бенфика 2:1

Гол: Патрик (56), Коваленко (72) - Пицци (66, пен)

Гол Патрика:

Гол Пицци:

Гол Коваленко:

Обзор матча: