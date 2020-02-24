  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Вышла 1-я серия фильма "Неизвестное Динамо. Жизнь команды без купюр"
В тренде

Вышла 1-я серия фильма "Неизвестное Динамо. Жизнь команды без купюр"

Украинские
(2 голосов)

В фильме показана жизнь киевского клуба

Вышла 1-я серия фильма "Неизвестное Динамо. Жизнь команды без купюр"
Новина українською

24 февраля состоялась премьера первой серии документального фильма "Неизвестное Динамо".

Фильм состоит из двух серий. Вторая часть выйдет 2 марта.

В целом же, в фильме показана современная жизнь киевского клуба: от установки на матч в раздевалке до его разбора после завершения.

Съемки проходили со времени подготовки к матчу за Суперкубок Украины 2019 года до вылета "Динамо" из ЛЧ от "Брюгге".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...