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Феерия VAR и Супряги. Днепр-1 – Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор матча

Феерия VAR и Супряги. Днепр-1 – Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Стартовый матч 20-го тура УПЛ, в котором Днепр-1 принимал Динамо, выдался на редкость интересным.

Многие решения арбитр матча (Екатерина Монзуль) приняла после просмотра VAR, Супряга сделал хет-трик, ну а Динамо неожиданно, почти неожиданно проиграло.

То есть, в видеообзоре посмотреть есть на что.

СК Днепр-1 - Динамо 3:1

Голы: Владислав Супряга 71, Владислав Супряга 81, Владислав Супряга 90 - Беньямин Вербич 45+5 (пен.)

Удаления: Владимир Полевой 74 (грубая игра с риском нанесения травмы) - Виталий Буяльский 6 (грубая игра с риском нанесения травмы)

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Хиденг (Днепр)
28.02.2020 в 21:52
Дай тёлке XXX резиновый - она обязательно сразу будет пытаться его применить!
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 22:04
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