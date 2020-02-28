Феерия VAR и Супряги. Днепр-1 – Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Стартовый матч 20-го тура УПЛ, в котором Днепр-1 принимал Динамо, выдался на редкость интересным.
Многие решения арбитр матча (Екатерина Монзуль) приняла после просмотра VAR, Супряга сделал хет-трик, ну а Динамо неожиданно, почти неожиданно проиграло.
То есть, в видеообзоре посмотреть есть на что.
СК Днепр-1 - Динамо 3:1
Голы: Владислав Супряга 71, Владислав Супряга 81, Владислав Супряга 90 - Беньямин Вербич 45+5 (пен.)
Удаления: Владимир Полевой 74 (грубая игра с риском нанесения травмы) - Виталий Буяльский 6 (грубая игра с риском нанесения травмы)
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Комментарии (2)
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Хиденг (Днепр)
28.02.2020 в 21:52
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-2
Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 22:04
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