Феерия VAR и Супряги. Днепр-1 – Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча

Стартовый матч 20-го тура УПЛ, в котором Днепр-1 принимал Динамо, выдался на редкость интересным.

Многие решения арбитр матча (Екатерина Монзуль) приняла после просмотра VAR, Супряга сделал хет-трик, ну а Динамо неожиданно, почти неожиданно проиграло.

То есть, в видеообзоре посмотреть есть на что.

СК Днепр-1 - Динамо 3:1

Голы: Владислав Супряга 71, Владислав Супряга 81, Владислав Супряга 90 - Беньямин Вербич 45+5 (пен.)

Удаления: Владимир Полевой 74 (грубая игра с риском нанесения травмы) - Виталий Буяльский 6 (грубая игра с риском нанесения травмы)