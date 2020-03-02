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Сенсационные поражения Динамо и Шахтера, шансы против Вольфсбурга и трансфер Кадара. ТаТоТаке №133

Украинские
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Сенсационные поражения Динамо и Шахтера, шансы против Вольфсбурга и трансфер Кадара. ТаТоТаке №133
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Разбираем очень горячий тур УПЛ - неоднозначные судейские решения, перспективы Зари на серебро, новый форвард для сборной и таинственная травма Марлоса.

  • Шахтер дожился - его прессингует и обыгрывает предпоследняя команда УПЛ
  • Кошмар от Дентиньо и неплохой дебют от Бондаренко
  • Спорим по красным Буяльского и Полевого
  • Динамо должно поблагодарить Супрягу
  • Рано отправлять Супрягу в сборную Украины
  • Заре снова пофартило, Десна удивляет, Александрия разваливается, Карпаты не заслужили поражения, Колос - не фаворит на топ-6
  • Шансы Шахтера против Вольфсбурга - 45 на 55
  • Похоже, мы больше не увидим Марлоса в оптимальном состоянии
  • Динамо избавилось от Кадара - алилуйя!

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В статье: ТаТоТаке
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