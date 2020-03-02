Сенсационные поражения Динамо и Шахтера, шансы против Вольфсбурга и трансфер Кадара. ТаТоТаке №133
Свежий выпуск шоу
Разбираем очень горячий тур УПЛ - неоднозначные судейские решения, перспективы Зари на серебро, новый форвард для сборной и таинственная травма Марлоса.
- Шахтер дожился - его прессингует и обыгрывает предпоследняя команда УПЛ
- Кошмар от Дентиньо и неплохой дебют от Бондаренко
- Спорим по красным Буяльского и Полевого
- Динамо должно поблагодарить Супрягу
- Рано отправлять Супрягу в сборную Украины
- Заре снова пофартило, Десна удивляет, Александрия разваливается, Карпаты не заслужили поражения, Колос - не фаворит на топ-6
- Шансы Шахтера против Вольфсбурга - 45 на 55
- Похоже, мы больше не увидим Марлоса в оптимальном состоянии
- Динамо избавилось от Кадара - алилуйя!
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