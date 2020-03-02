Вышла 2-я серия фильма "Неизвестное Динамо. Жизнь команды без купюр"
В фильме показана жизнь киевского клуба
Вышла вторая серии документального фильма "Неизвестное Динамо".
Фильм состоит из двух серий. Первую часть можно посмотреть здесь.
В целом же, в фильме показана современная жизнь киевского клуба: от установки на матч в раздевалке до его разбора после завершения.
Съемки проходили со времени подготовки к матчу за Суперкубок Украины 2019 года до вылета "Динамо" из ЛЧ от "Брюгге".
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