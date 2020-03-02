Вышла 2-я серия фильма "Неизвестное Динамо. Жизнь команды без купюр"

Вышла вторая серии документального фильма "Неизвестное Динамо".

Фильм состоит из двух серий. Первую часть можно посмотреть здесь.

В целом же, в фильме показана современная жизнь киевского клуба: от установки на матч в раздевалке до его разбора после завершения.

Съемки проходили со времени подготовки к матчу за Суперкубок Украины 2019 года до вылета "Динамо" из ЛЧ от "Брюгге".