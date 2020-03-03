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Обводящий в девятку - шикарный гол Цыганкова в ворота Колоса

Украинские
(1 голосов)

10 мяч хавбека в сезоне

Обводящий в девятку - шикарный гол Цыганкова в ворота Колоса
Новина українською

Киевское Динамо играет свой матч 21-го тура УПЛ с Колосом.

Киевляне открыли счет в первом тайме (отличился Соль), а после перерыва преимущество Динамо удвоил Цыганков, причем гол хавбека выдался на славу.

Виктор положил метров с 20-ти обводящим ударом почти в девятку. Получилось очень красиво.

Напомним, что это 10-й гол Цыганкова в сезоне (8 в УПЛ и 2 - в Лиге Европы).

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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Ди (Киев)
03.03.2020 в 21:31
Класс!
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