Обводящий в девятку - шикарный гол Цыганкова в ворота Колоса
10 мяч хавбека в сезоне
Киевское Динамо играет свой матч 21-го тура УПЛ с Колосом.
Киевляне открыли счет в первом тайме (отличился Соль), а после перерыва преимущество Динамо удвоил Цыганков, причем гол хавбека выдался на славу.
Виктор положил метров с 20-ти обводящим ударом почти в девятку. Получилось очень красиво.
Напомним, что это 10-й гол Цыганкова в сезоне (8 в УПЛ и 2 - в Лиге Европы).
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Ди (Киев)
03.03.2020 в 21:31
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