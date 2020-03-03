Обводящий в девятку - шикарный гол Цыганкова в ворота Колоса

Киевское Динамо играет свой матч 21-го тура УПЛ с Колосом.

Киевляне открыли счет в первом тайме (отличился Соль), а после перерыва преимущество Динамо удвоил Цыганков, причем гол хавбека выдался на славу.

Виктор положил метров с 20-ти обводящим ударом почти в девятку. Получилось очень красиво.

Напомним, что это 10-й гол Цыганкова в сезоне (8 в УПЛ и 2 - в Лиге Европы).