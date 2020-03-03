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Динамо – Колос 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Колос 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

21-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Динамо принимало "Колос".

Киевляне победили довольно уверенно, забив два сухих гола.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Динамо - Колос 2:0

Голы: Франсиско Соль 40, Виктор Цыганков 54

Удаление: Евгений Задоя 45+2 (опасная игра с риском нанесения травмы)

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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