Динамо – Колос 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
21-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Динамо принимало "Колос".
Киевляне победили довольно уверенно, забив два сухих гола.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Динамо - Колос 2:0
Голы: Франсиско Соль 40, Виктор Цыганков 54
Удаление: Евгений Задоя 45+2 (опасная игра с риском нанесения травмы)
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