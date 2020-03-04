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Лучшая симуляция сезона, или зачем УПЛ нужен VAR

Украинские
(2 голосов)

В главных ролях Танковский, Кане и Дердо

Лучшая симуляция сезона, или зачем УПЛ нужен VAR
Новина українською

В матче 21-го тура УПЛ "Мариуполь" без особых проблем разгромил "Ворсклу" (3:0).

Игра азовцам давалась, причем давалась во всем. Вот, к примеру, во втором тайме Танковский настолько уверенно уходил от Кане, что сам не заметил расстояния и решил симулировать контакт.

Между игроками был метр, но рефери Александр Дердо купился и показал Кане желтую карточку.

Нет, конечно падал Танковский красиво, но как можно было не разглядеть эпизод, если Дердо был в паре метрах…

Также отметим, что по итогам эпизода Танковский получил травму и был заменен.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Александр Дердо Вячеслав Танковский Ибрахим Кане
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Комментарии (6)
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Инспектор ( )
04.03.2020 в 18:04
Желтая 100% левая. А симуляция или нет узнаем позже
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zharikss (Секешфехервар)
04.03.2020 в 17:57
Прям кадр для РЕНТВ))))))
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Astor Astor (Одесса)
04.03.2020 в 17:57
Какая симуляция, если человек получил травму? Может, он на кочку наступил, или там гвоздь торчал из газона, или еще что :)) А чем бы в этой ситуации помог ВАР? Согласно правилам, он в таких случаях не используется. .
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-3
vladpolt (Полтава)
04.03.2020 в 20:07
Якби Танковський був нормальним, то САМ сказав би рефері, що контакту не було і Кане не при справах. А раз змовчав, то він просто звичайне лайно, як і майже увесь "Орендовець". А Дердо треба не ігри судити, а "картини писати", типу тої картини, яку він у своїй голові намалював, нічого навкруги не бачучи. Монзуль - тільки у штанях.
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balamyt (Boston)
04.03.2020 в 17:55
судья сделал то, во что хотел бы поверить...VAR только удостоверил его глупость..Я не знаю пострадал ли Танковский ,но от слепого судьи пострадал игрок Ворсклы на 100%
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+2
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Лекарь (село Дарница)
04.03.2020 в 17:52
Пока не спешите ругать Танковского. Возможно, у него травма ахилла.
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-2

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