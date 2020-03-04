Лучшая симуляция сезона, или зачем УПЛ нужен VAR

В матче 21-го тура УПЛ "Мариуполь" без особых проблем разгромил "Ворсклу" (3:0).

Игра азовцам давалась, причем давалась во всем. Вот, к примеру, во втором тайме Танковский настолько уверенно уходил от Кане, что сам не заметил расстояния и решил симулировать контакт.

Между игроками был метр, но рефери Александр Дердо купился и показал Кане желтую карточку.

Нет, конечно падал Танковский красиво, но как можно было не разглядеть эпизод, если Дердо был в паре метрах…

Также отметим, что по итогам эпизода Танковский получил травму и был заменен.