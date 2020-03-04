Лучшая симуляция сезона, или зачем УПЛ нужен VAR
В главных ролях Танковский, Кане и Дердо
В матче 21-го тура УПЛ "Мариуполь" без особых проблем разгромил "Ворсклу" (3:0).
Игра азовцам давалась, причем давалась во всем. Вот, к примеру, во втором тайме Танковский настолько уверенно уходил от Кане, что сам не заметил расстояния и решил симулировать контакт.
Между игроками был метр, но рефери Александр Дердо купился и показал Кане желтую карточку.
Нет, конечно падал Танковский красиво, но как можно было не разглядеть эпизод, если Дердо был в паре метрах…
Также отметим, что по итогам эпизода Танковский получил травму и был заменен.
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Комментарии (6)
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Инспектор ( )
04.03.2020 в 18:04
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zharikss (Секешфехервар)
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Astor Astor (Одесса)
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vladpolt (Полтава)
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balamyt (Boston)
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Лекарь (село Дарница)
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