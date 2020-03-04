  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Олимпик - Десна 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Олимпик - Десна 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Олимпик - Десна 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В матче 21-го тура УПЛ Десна в непростом выездном поединке одолела Олимпик.

О том, как развивались события в данном матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Олимпик - Десна 1:2

Голы: Максим Дегтярёв 4 - Александр Филиппов 6, Леван Арвеладзе 76

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...