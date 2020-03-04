Олимпик - Десна 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В матче 21-го тура УПЛ Десна в непростом выездном поединке одолела Олимпик.
О том, как развивались события в данном матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Олимпик - Десна 1:2
Голы: Максим Дегтярёв 4 - Александр Филиппов 6, Леван Арвеладзе 76
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...