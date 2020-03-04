Шахтер - СК Днепр-1 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Донецкий Шахтер в матче 21-го тура УПЛ не заметил Днепр-1.
Горняки отгрузили сопернику 4 мяча еще в первом тайме, позволив днепрянам сквитать один лишь в концовке матча.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Шахтер - СК Днепр-1 4:0
Голы: Сергей Кривцов 4, Владимир Адамюк 9 (авт.), Тайсон 19, Евгений Коноплянка 23 - Владислав Супряга 82 (пен.)
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