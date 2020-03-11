Как Кополовец выход Миная в полуфинал Кубка праздновал - ВИДЕО
Заслужили
ФК "Минай" в драматичном поединке 1/4 финала Кубка Украины в серии пенальти обыграл "Ингулец" и вышел в полуфинал турнира.
После матча в раздевалке хавбек закарпатцев Михаил Кополовец (как и остальная команда) не скрывал эмоций, о чем и выложил пост в Инстаграме.
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 21:52
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аалекс ( Крым)
11.03.2020 в 21:44
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