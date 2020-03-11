Как Кополовец выход Миная в полуфинал Кубка праздновал - ВИДЕО

ФК "Минай" в драматичном поединке 1/4 финала Кубка Украины в серии пенальти обыграл "Ингулец" и вышел в полуфинал турнира.

После матча в раздевалке хавбек закарпатцев Михаил Кополовец (как и остальная команда) не скрывал эмоций, о чем и выложил пост в Инстаграме.