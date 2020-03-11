Динамо - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское "Динамо" в непростом матче одолело "Александрию" и пробилось в полуфинал Кубка Украины.
О том, как и что происходило в данном поединке, смотрите в нашем видеообзоре.
"Динамо" - "Александрия" 1:0
Гол: Цыганков 106
Удаление: Кадири 55 (вторая желтая)
Обзор матча:
Гол Цыганкова:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanat_football (Херсон)
11.03.2020 в 22:58
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 23:57
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...