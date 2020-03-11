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Динамо - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Киевское "Динамо" в непростом матче одолело "Александрию" и пробилось в полуфинал Кубка Украины.

О том, как и что происходило в данном поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Александрия" 1:0

Гол: Цыганков 106

Удаление: Кадири 55 (вторая желтая)

Обзор матча:

Гол Цыганкова:

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (2)
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fanat_football (Херсон)
11.03.2020 в 22:58
Убирать нужно негров из Динамо. Ничего хорошего они не дают. Кадири играет вроде за ним камера все время бегает, только на показуху.
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-1
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 23:57
Интересное мнение. Думаю, в Динамо к нему прислушаются... Но только после того, как в кротовне "негры" переведутся.
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