Динамо - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча

Киевское "Динамо" в непростом матче одолело "Александрию" и пробилось в полуфинал Кубка Украины.

О том, как и что происходило в данном поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Александрия" 1:0

Гол: Цыганков 106

Удаление: Кадири 55 (вторая желтая)

Обзор матча:

Гол Цыганкова: