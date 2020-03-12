Вольфсбург – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
"Шахтер" играет свой первый (выездной) матч 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".
Горняки начали за здравие и забили уже на 17-й минуте, а еще через 5 минут Коваленко мог и вовсе закрывать интригу, но не забил пенальти. Впрочем, под конец тайма уже "Вольфсбург" не забил свой пенальти, и на перерыв гости ушли ведя в счете.
Сразу после перерыва хозяева вернулись в игру - после углового и не самой слаженной игры Пятова и обороны "горняков" Брукс забил головой.
О всех событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.
Контент добавляется по мере поступления.
Вольфсбург – Шахтер 1:1
Голы: Брукс (47) - Мораес (17)
Гол Мораеса:
Незабитый пенальти Коваленко:
Незабитый пенальти Вегхорста:
Обзор первого тайма: