Вольфсбург – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Шахтер" играет свой первый (выездной) матч 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".

Горняки начали за здравие и забили уже на 17-й минуте, а еще через 5 минут Коваленко мог и вовсе закрывать интригу, но не забил пенальти. Впрочем, под конец тайма уже "Вольфсбург" не забил свой пенальти, и на перерыв гости ушли ведя в счете.

Сразу после перерыва хозяева вернулись в игру - после углового и не самой слаженной игры Пятова и обороны "горняков" Брукс забил головой.

О всех событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

Контент добавляется по мере поступления.

Вольфсбург – Шахтер 1:1

Голы: Брукс (47) - Мораес (17)

Гол Мораеса:

Незабитый пенальти Коваленко:

Незабитый пенальти Вегхорста:

Обзор первого тайма: