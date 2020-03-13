Вольфсбург – Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" сыграл свой первый (выездной) матч 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".

Горняки начали за здравие и забили уже на 17-й минуте, а еще через 5 минут Коваленко мог и вовсе закрывать интригу, но не забил пенальти. Впрочем, под конец тайма уже "Вольфсбург" не забил свой пенальти, и на перерыв гости ушли ведя в счете.

Сразу после перерыва хозяева вернулись в игру - после углового и не самой слаженной игры Пятова и обороны "горняков" Брукс забил головой, однако ближе к концу матча Маркос Антонио первым сориентировался на добивании после штрафного и принес победу "Шахтеру".

О всех событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

Вольфсбург – Шахтер 1:2

Голы: Брукс (47) - Мораес (17), Маркос Антонио (73)

Обзор матча:

Гол Мораеса:

Незабитый пенальти Коваленко:

Незабитый пенальти Вегхорста:

Гол Брукса:

Гол Маркоса Антонио: