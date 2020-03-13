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Вольфсбург – Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Вольфсбург – Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Шахтер" сыграл свой первый (выездной) матч 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".

Горняки начали за здравие и забили уже на 17-й минуте, а еще через 5 минут Коваленко мог и вовсе закрывать интригу, но не забил пенальти. Впрочем, под конец тайма уже "Вольфсбург" не забил свой пенальти, и на перерыв гости ушли ведя в счете.

Сразу после перерыва хозяева вернулись в игру - после углового и не самой слаженной игры Пятова и обороны "горняков" Брукс забил головой, однако ближе к концу матча Маркос Антонио первым сориентировался на добивании после штрафного и принес победу "Шахтеру".

О всех событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

Вольфсбург – Шахтер 1:2

Голы: Брукс (47) - Мораес (17), Маркос Антонио (73)

Обзор матча:

Гол Мораеса:

Незабитый пенальти Коваленко:

Незабитый пенальти Вегхорста:

Гол Брукса:

Гол Маркоса Антонио:

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Комментарии (10)
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alex.belogubko (одесса)
13.03.2020 в 00:31
КАШТРУ тебе же говорят не ставь на такие игры Коноплянок Коваленок Матвиенок это игроки ТОЛЬКО для УПЛ и то не всегда только на несколько минут на замену --лентяи лодари за чужой счёт вылазивают
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
13.03.2020 в 01:25
вылазивают..
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0
0
avatar
Ди (Киев)
12.03.2020 в 23:35
Ну и....видео не открывается!
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0
0
фанат71 (калуш)
12.03.2020 в 23:14
Так Коваленко і П ятов поки,що найкращі!!
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+1
-1
alex 66 (Кременчуг)
12.03.2020 в 23:57
Коваленко и Матвиенко два плуга-Пятов не плужил))).
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+2
0
Justise (Львів)
13.03.2020 в 00:03
Пятов не плужив? А куди він біг коли гол забили німці? Стояв би на місці м'яч у руки б прилетів.
+2
0
SD123 (Ясиноватая)
13.03.2020 в 01:13
про Пятова сарказм?))
0
0
support (Kyiv)
12.03.2020 в 23:02
Витя рыжий похоже бастард татарина, другого объяснения почему это дно играет (нет) и к тому же бьет пенальти - нет.
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+4
-1
alex 66 (Кременчуг)
12.03.2020 в 23:00
Игра ШД пока нравится, Тете напоминает Бутко все назад не обостряет. Голден бой Витя??? Кто дал ему пробивать точку??? КТО??? Я писал пару дней назад, что это -1 игрок (дерево). Дай Бог дотянут. Фарта Шахтеру. Матвиенко должен проставить волкам.
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+5
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
12.03.2020 в 22:59
Коваленко в мешок и с моста..
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+4
-1

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