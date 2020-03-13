Вольфсбург – Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Шахтер" сыграл свой первый (выездной) матч 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".
Горняки начали за здравие и забили уже на 17-й минуте, а еще через 5 минут Коваленко мог и вовсе закрывать интригу, но не забил пенальти. Впрочем, под конец тайма уже "Вольфсбург" не забил свой пенальти, и на перерыв гости ушли ведя в счете.
Сразу после перерыва хозяева вернулись в игру - после углового и не самой слаженной игры Пятова и обороны "горняков" Брукс забил головой, однако ближе к концу матча Маркос Антонио первым сориентировался на добивании после штрафного и принес победу "Шахтеру".
О всех событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.
Вольфсбург – Шахтер 1:2
Голы: Брукс (47) - Мораес (17), Маркос Антонио (73)
Обзор матча:
Гол Мораеса:
Незабитый пенальти Коваленко:
Незабитый пенальти Вегхорста:
Гол Брукса:
Гол Маркоса Антонио: