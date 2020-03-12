Конкурс на худшего пенальтиста, или как Коваленко и Вегхорст пенальти не забили - ВИДЕО
Бывает и такое
"Шахтер" играет свой первый (выездной) матч 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" (0:1 к перерыву).
Интересно, что в первом тайме в ворота каждой из команд были назначены пенальти, но ни Коваленко ни Вегхорст свои шансы не реализовали.
Удар украинца намертво взял кипер, а вот у форварда немцев поехала опорная нога, и он аки Бекхем зарядил мяч на трибуны.
Незабитый пенальти Коваленко:
Незабитый пенальти Вегхорста:
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