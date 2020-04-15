Лучшие голы Динамо со штрафных. От 70-х до 2000-х. ВИДЕО
Подборка действительно вкусная
Киевское "Динамо" опубликовало подборку лучших голов команды со штрафных ударов разных времен.
Подборка разделена на две части: в первом видео собраны лучшие штрафные в исполнении киевлян во времена СССР, а во второй – уже во времена независимой Украины до начала 2000-х годов.
Судя по всему, в скором времени выйдет в эфир и третья часть видео, так называемой современной эры.
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Комментарии (1)
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ramon4ik (Киев)
15.04.2020 в 19:02
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