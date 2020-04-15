Лучшие голы Динамо со штрафных. От 70-х до 2000-х. ВИДЕО

Киевское "Динамо" опубликовало подборку лучших голов команды со штрафных ударов разных времен.

Подборка разделена на две части: в первом видео собраны лучшие штрафные в исполнении киевлян во времена СССР, а во второй – уже во времена независимой Украины до начала 2000-х годов.

Судя по всему, в скором времени выйдет в эфир и третья часть видео, так называемой современной эры.