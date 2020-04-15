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Лучшие голы Динамо со штрафных. От 70-х до 2000-х. ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Подборка действительно вкусная

Лучшие голы Динамо со штрафных. От 70-х до 2000-х. ВИДЕО
Новина українською

Киевское "Динамо" опубликовало подборку лучших голов команды со штрафных ударов разных времен.

Подборка разделена на две части: в первом видео собраны лучшие штрафные в исполнении киевлян во времена СССР, а во второй – уже во времена независимой Украины до начала 2000-х годов.

Судя по всему, в скором времени выйдет в эфир и третья часть видео, так называемой современной эры.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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ramon4ik (Киев)
15.04.2020 в 19:02
А гол Гавранчича?
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